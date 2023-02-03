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Издал на 17 лет

Основателя «Уммы» посадили за финансирование террористов

«Ъ» стали известны подробности расследования, проведенного Главным следственным управлением Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве, по результатам которого основатель и владелец издательского дома «Умма» Асламбек Эжаев получил 17-летний срок. Обвинение доказало, что пожилой издатель отправил на финансирование запрещенного «Исламского государства» (ИГ) в Сирию не менее 43 млн руб., при этом сам подсудимый клялся Аллахом, что не имеет никакого отношения к террористам.

Асламбек Эжаев

Асламбек Эжаев

Фото: ГСУ СКР по Москве

Асламбек Эжаев

Фото: ГСУ СКР по Москве

2-й Западный окружной военный суд в Москве признал Асламбека Эжаева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 (организация финансирования террористической деятельности) УК РФ.

Гособвинение запрашивало для него 18 лет колонии строгого режима. Коллегия из трех судей во главе с Сергеем Бровко, рассматривавшая дело с мая прошлого года, с прокуратурой в целом согласилась. По первому из двух эпизодов, на которые было формально разделено дело, ему назначили 6 лет строгого режима, а по второму — 16 лет строгого режима и год ограничения свободы. После частичного сложения сроков издатель получил 17 лет заключения, из которых 4 года он проведет в тюрьме.

В СИЗО по решению Пресненского райсуда Асламбек Эжаев попал еще в апреле 2021 года. Задержали его сотрудники ФСБ и ГСУ СКР, давно разбиравшиеся с финансистами сирийских боевиков. Вначале участники расследования вышли на Алима Бегиева (осужден на 17 лет). Будучи торговцем «Горбушки», он привлек десятки людей, собиравших деньги для боевиков запрещенного ИГ. Когда следственно-оперативная группа, которой, к слову, руководила молодая следовательница, фиксировала деятельность радикалов, в их поле зрения и попал издатель Эжаев.

После задержания Асламбек Эжаев свою вину категорически отрицал, лишь сетуя на то, что его вовремя не предупредили и он не успел перебраться из России в Турцию или Францию, где имел виды на жительство.

Потом, посоветовавшись с адвокатами, обвиняемый издатель от дачи показаний и вовсе отказался, сославшись на ст. 51 Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя.

Между тем с помощью Росфинмониторинга и других спецслужб в ГСУ СКР установили, что противоправной деятельностью Асламбек Эжаев занимался с 2012 года и вплоть до задержания. При этом издатель, считает обвинение, аккумулировал деньги, поступавшие к нему за якобы проданные книги, а затем вывозил их наличными в Турцию или снимал со своих счетов за границей, передавая курьерам, перевозившим финансы в Сирию.

Полностью объем финансовых операций проследить не удалось, но, по оперативным данным, он мог быть гораздо больше, чем установили следствие и суд. При этом издатель не забывал и о себе: у Асламбека Эжаева было множество объектов недвижимости, в том числе ряд домов в Раменском городском округе Подмосковья.

Издателю грозило обвинение не только в финансировании запрещенного ИГ, но и в участии в террористическом подполье (ст. 205.4 УК РФ). Ряд свидетелей со стороны обвинения дали показания о том, что он присягнул на верность лидерам террористов, но соответствующая видеозапись и другие подтверждения не нашлись.

Представ перед судом, Асламбек Эжаев изменил свою позицию, перейдя к активной защите. Выступая с последним словом, он клялся в том, что не связан с боевиками, и завещал сыновьям восстановить свое доброе имя.

Участники расследования, в свою очередь, говорят, что шансов на это нет, а вот на то, чтобы обвиняемому стать фигурантом новых дел,— предостаточно. Следствие проверяет ряд данных об участии издателя в запрещенной деятельности, а кроме того, разбирается с другими участниками финансирования, которые перечисляли деньги хозяину «Уммы» якобы за полученные книги.

Сами произведения, издаваемые «Уммой», также вызвали вопросы. В ГСУ СКР сообщили, что по заключению экспертов их признавали экстремистскими, однако издатель менял названия, переиздавая запрещенные книги. Их изымали потом в колониях, где отбывают сроки осужденные за совершение преступлений террористической направленности.

Представители защиты издателя были недоступны для комментариев.

Николай Сергеев, Юрий Сенаторов

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