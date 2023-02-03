В Госдуме предложили обязать системно значимые банки открывать социальные вклады для малообеспеченных

В Госдуме предложили обязать системно значимые банки открывать вклады и счета для малообеспеченного населения с 1 июля 2024 года. Кредитные организации, не относящиеся к системно значимым, должны предложить такую услугу не позднее 1 июля 2025 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на законопроект.

Согласно документу, открытие социальных вкладов и счетов планируется в банках, которые имеют право привлекать средства физлиц во вклады, открывать и вести банковские счета физлиц и участвовать в системе страхования вкладов.

Воспользоваться услугой смогут граждане, получающие меры социальной поддержки. Данные о них содержатся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Услугу будут предоставлять на срок не более года. Ее можно будет продлить на тот же срок.

Максимальный размер средств на вкладе, следует из законопроекта, не должен превышать 100 тыс. руб. Счета можно будет держать только в рублях. Доходность по вкладу должна быть не ниже уровня ключевой ставки (+1%). Физлица не смогут иметь более одного подобного вклада. Согласно законопроекту, кредитным организациям запрещается взимать комиссию за открытие и обслуживание социальных вкладов и счетов.

В 2021 году инициативу о создании банковских вкладов для малообеспеченного населения предлагал Центробанк. Регулятор предлагал те же условия, которые упомянуты в предлагаемом законопроекте: ограничение суммы вклада и процентной ставки.

Лусине Баласян