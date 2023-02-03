Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области

В Свердловской области ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе метеорологические условия, сообщили в уральском Гидрометцентре. Объявляются НМУ первой степени опасности. Предупреждение будет действовать с 3 до 7 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ближайшие выходные в Свердловской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. В субботу, 4 февраля, в отдельных районах региона возможна изморозь. Температура воздуха ночью составит -11°…-16° (в горах и низинах до -23°), днем -4°…-9°. Ветер южный, юго-западный с порывами 1-6 м/с.

В воскресенье, 5 февраля, температура воздуха ночью опустится до -15°…-20°, в горах и низинах до -25°. Днем температура поднимется до -5°…-10°. Ветер неустойчивый слабый.

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Диана Сунагатуллина