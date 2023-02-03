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Коммерсантъ FM
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Промсвязьбанк приобрел бывшие госбанки ДНР и ЛНР

Промсвязьбанк (ПСБ) завершил покупку банков «ПСБ Донецк» и «ПСБ Луганск», принадлежащие ДНР и ЛНР. Сделки совершены в рамках указа президента РФ, предусматривающего продажу ПСБ 100% долей бывших центробанков республик и их дальнейшее присоединение к Промсвязьбанку.

Договоры подписали председатель ПСБ Петр Фрадков, председатель Фонда государственного имущества ДНР Сергей Кайда и врио председателя Фонда государственного имущества ЛНР Валерий Кравченко в присутствии врио главы ДНР Дениса Пушилина, председателя правительства ДНР Виталия Хоценко и врио главы ЛНР Леонида Пасечника, председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева.

Благодаря приобретению Промсвязьбанком «ПСБ Донецк» и «ПСБ Луганск» сеть обслуживания банка в этих регионах вырастет почти вдвое и превысит 350 офисов продаж по всей территории республик. Клиентская база составит около 3 млн физических и свыше 17 тыс. юридических лиц.

Денис Пушилин сообщил в своем Telegram, что у Промсвязьбанка в ДНР на данный момент 84 отделения в 25 населенных пунктах.

За время работы ПСБ на территории Донбасса на обслуживание в банк перешло более 300 тыс. физических и почти 16 тыс. юридических лиц. Граждане открыли более 480 тыс. счетов, клиенты из малого и среднего бизнеса — более 16 тыс. Физлицам было выдано более 250 тыс. карт, включая зарплатные, бизнесу — около 15 тыс.

Дарья Эрозбек

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