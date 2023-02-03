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Свердловский депутат Госдумы предложил мобилизовать безработных

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил при мобилизации вместо «ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации» в первую очередь призывать безработных. «Уверен, те будут только рады: работа почетная, зарплата высокая»,— написал он в своем telegram-канале.

По словам депутата, к нему продолжают обращаться предприятий с просьбой помочь вернуть со специальной военной операции ключевых сотрудников. «Обсуждали этот вопрос в Талице. У них в центре занятости на учете 53 человека. Среди них: здоровые, крепкие мужики. Безработные. Без денег»,— уточнил господин Иванов.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства. С 21 сентября по 1 ноября в России проводилась частичная мобилизация.

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Диана Сунагатуллина

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