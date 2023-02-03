Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Погибшего на военной спецоперации бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в Свердловской области

В селе Мироново (Свердловская область) прошло прощание с 24-летним бойцом ЧВК «Вагнер» Кириллом Поликарповым, погибшем в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом со ссылкой на главы Артемовского городского округа Константина Трофимова сообщает портал E1.ru.

По информации издания, погибший попал в ЧВК «Вагнер» из колонии, где он отбывал наказание за имущественное преступление, в качестве добровольца. У погибшего осталось трое детей в возрасте от полутора до семи лет.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...