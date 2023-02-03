Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Крыма конфисковали активы Рината Ахметова и Игоря Коломойского

Госсовет Крыма принял постановление о национализации почти 500 объектов имущества иностранных граждан, недружественных России, сообщил спикер парламента РК Владимир Константинов.

По его словам, портфель национализированного имущества состоит из различных предприятий и банков, туристской и спортивной инфраструктуры, которые были в собственности бизнесменов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Сергея Таруты, Арсения Яценюка и др. «Мы не позволим зарабатывать на нашей земле тем, кто спонсирует убийства наших солдат, преступления против русских людей, мирного населения... И мы уже не остановимся, пока не наведем полный порядок»,— отметил господин Константинов в своем Telegram-канале.

Ранее власти республики сообщали о планах изъятия активов 12 украинских банков: «Форум», «Финансы и кредит», Укрсиббанка, Имэксбанка, Пиреус банка МКБ, Экспресс-банка, Укрсоцбанка, Государственного экспортно-импортного банка Украины, КБ «Надра», МТБ-банка, а также Проминвестбанка.

О том, как родилась идея национализации активов недружественных стран в Крыму — в публикации «Ъ» «Патриотическая экспроприация».

Александр Дремлюгин, Симферополь

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...