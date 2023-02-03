Власти Крыма конфисковали активы Рината Ахметова и Игоря Коломойского

Госсовет Крыма принял постановление о национализации почти 500 объектов имущества иностранных граждан, недружественных России, сообщил спикер парламента РК Владимир Константинов.

По его словам, портфель национализированного имущества состоит из различных предприятий и банков, туристской и спортивной инфраструктуры, которые были в собственности бизнесменов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Сергея Таруты, Арсения Яценюка и др. «Мы не позволим зарабатывать на нашей земле тем, кто спонсирует убийства наших солдат, преступления против русских людей, мирного населения... И мы уже не остановимся, пока не наведем полный порядок»,— отметил господин Константинов в своем Telegram-канале.

Ранее власти республики сообщали о планах изъятия активов 12 украинских банков: «Форум», «Финансы и кредит», Укрсиббанка, Имэксбанка, Пиреус банка МКБ, Экспресс-банка, Укрсоцбанка, Государственного экспортно-импортного банка Украины, КБ «Надра», МТБ-банка, а также Проминвестбанка.

О том, как родилась идея национализации активов недружественных стран в Крыму — в публикации «Ъ» «Патриотическая экспроприация».

Александр Дремлюгин, Симферополь