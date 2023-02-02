В Крыму конфискуют активы 12 украинских банков

Власти Крыма готовятся национализировать собственность 12 украинских банков, сообщили «Ъ» в Госсовете РК.

Согласно тексту проекта постановления регионального парламента, национализации подлежат земельные участки, офисные помещения и гостиницы, пансионаты, склады и магазины банков «Форум», «Финансы и кредит», Укрсиббанка, Имэксбанка, Пиреус банка МКБ, Экспресс-банка, Укрсоцбанка, Государственного экспортно-импортного банка Украины, КБ «Надра», МТБ-банка, а также Проминвестбанка. В частности, спортивный комплекс футбольного клуба «Динамо-Киев», международный детский медцентр «Чайка» в Евпатории и имущество пансионата «Прибрежный» в Ялте.

Напомним, ранее спикер Госсовета РК Владимир Константинов сообщил об изъятии собственности в Крыму предприятий Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Нестора Шуфрича и других украинских политиков и бизнесменов.

Александр Дремлюгин, Симферополь