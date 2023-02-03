За использование «шпионской техники» на экзамене ПДД в Новосибирске оштрафован мужчина

В Новосибирске суд признал 29-летнего мужчину виновным в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. руб.

Как установили правоохранители, в феврале 2022 года обвиняемый приобрел малозаметную беспроводную бескорпусную видеокамеру и мобильную гарнитуру, которые использовал при сдаче экзамена на право управления транспортным средством в отделе ГИБДД. Однако был замечен сотрудниками управления. Известно, что свою вину фигурант дела признал.

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Лолита Белова