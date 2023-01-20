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Коммерсантъ FM
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Власти ЦАР заявили о намерении увеличить число российских инструкторов для обучения военных

Премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа заявил, что население просит увеличить присутствие российских военных, в том числе инструкторов, в стране.

«Я собираюсь попросить, чтобы данное сотрудничество в сфере обороны было усилено, я, разумеется, обсужу... В какой сфере и как мы должны продолжать это сотрудничество, чтобы оно действительно стало образцовым… Сегодня мы извлекли выгоду»,— сказал господин Молуа в интервью «РИА Новости».

По мнению премьер-министра, об увеличении численности российских военных правительство просит население ЦАР, поскольку связывает с присутствием контингента «предотвращение действий вооруженных группировок».

С 2012 года в ЦАР идет гражданская война между правительством и повстанцами. В конфликт также вовлечена Россия: в 2018 году в республику были направлены 170 гражданских инструкторов для обучения военнослужащих и пятеро военных.

Летом 2018 года в стране при невыясненных обстоятельствах были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, планировавшие снимать в ЦАР фильм о ЧВК. В декабре 2021 года Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер» за ее деятельность, в том числе на территории ЦАР.

Андрей Сапожников

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