Главные анонсы 3 февраля

В Киеве пройдет саммит ЕС — Украина. Ожидается обсуждение вопроса вступления Украины в состав Евросоюза, так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта, помощи сообщества стране, а также продовольственной безопасности.

В США, как ожидается, будет объявлено о новом пакете военной помощи киевским властям.

В Ярославле секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет совещание по кадрам в авиационной промышленности.

В Алма-Ате председатель правительства России Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии ежегодного форума Digital Almaty.

Басманный суд Москвы проведет прения сторон по делу блогера Вероники Белоцерковской (признана иноагентом) о распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

В Баку пройдет заседание в рамках консультативного совета проекта «Южный газовый коридор». Участвует советник заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии Лаура Лохман.

Свердловский районный суд Костромы начнет рассмотрение уголовного дела в отношении инспектора полиции по административному надзору о халатности. Следствие полагает, что из-за недосмотра инспектора освободившийся из колонии педофил вместе с подельником похитил, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.

Городской суде Благовещенска начнется рассмотрение по существу дела гендиректора «Амурстроя» и «Строительной компании № 1» Александра Синькова о мошенничестве. В деле также фигурирует исполнительный директор «Строительной компании № 1», депутат Благовещенской думы Константин Ельцов.

В Берлине состоится встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

В Таллине пройдет встреча премьер-министров Эстонии, Латвии и Литвы.

3 февраля запланирована коррекция орбиты Международной космической станции с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-20» для подготовки баллистических условий перед запуском корабля «Прогресс МС-22», посадкой корабля «Союз МС-22» и беспилотным запуском «Союза МС-23».

В Южной Корее запланирован тестовый запуск новой баллистической ракеты «Хёнму-5» на полигоне Анхын.