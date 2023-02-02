Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о взятках директора дома ветеранов в Петербурге

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о получении взяток бывшим директором петербургского Дома ветеранов войны и труда Максимом Щербаковым. Его рассмотрят в Смольнинском районном суде города, сообщили 2 февраля в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, обвиняемый Щербаков и его сообщник, гендиректор «Россренты» Александр Бызамянский, уверяли горожан, что за получение места в учреждении ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и жителям блокадного Ленинграда необходимо отдать квартиру государству. По факту жилье передавалось в пользование бизнесмена.

«В двух случаях должностное лицо получило взятки в виде имущественной выгоды на сумму 3,8 и 3,5 млн рублей при приобретении его родственниками квартир в Санкт-Петербурге. В остальных случаях сумма взяток составила 12,2 млн рублей. Имущество обвиняемого и его отца общей стоимостью 13,7 млн рублей арестовано»,— рассказали в пресс-службе ведомства.

О задержании директора дома ветеранов «Ъ-СПб» рассказывал в апреле 2021 года. Недвижимость Щербаков получил еще в 2014 году в обмен на оказание содействия руководителям ООО «РоссРента» в размещении в Доме ветеранов войны и труда № 1 в Павловске пожилых граждан. На взятку в виде квартиры наложен арест.

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