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Следы улиток привели в Норильск

Бизнесмен из Норильска вложит 800 млн руб. в создание кластера с винзаводом и улиточной фермой в Анапе

В анапском поселке Уташ создадут производственно-технический кластер, который будет включать винзавод, улиточную ферму, сыроварню и ряд других производственных объектов. На первоначальном этапе в проект будет вложено 0,8 млрд руб. Инвестором проекта Pinograd стал развивающий на Кубани аграрное производство бизнесмен из Норильска Виктор Коновалов. В его фермерском хозяйстве «Ъ-Кубань» рассказали, что сейчас идет оформление аренды земельного участка, предоставляемого властями курорта под инвестпроект. Эксперты в целом положительно оценивают перспективы проекта, напоминая, что виноделие в России хоть и развивается быстро, но его все равно недостаточно.

Эксперты отмечают, что гастрономические туры по подобным объектам сейчас выглядят очень перспективно

Эксперты отмечают, что гастрономические туры по подобным объектам сейчас выглядят очень перспективно

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Эксперты отмечают, что гастрономические туры по подобным объектам сейчас выглядят очень перспективно

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Власти Анапы поддержали инвестиционный проект по созданию в поселке Уташ производственно-технического кластера. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе мэрии. На 5 га планируется построить винзавод мощностью 500 тыс. бутылок в год с дегустационным залом, организовать погреба, ангары с холодильными камерами. Там же появится улиточная ферма, сыроварня, будет организовано производство колбасных изделий, мини-рынок сельхозпродукции. Проект назван Pinograd, его реализация запланирована на 2023–2030 годы.

Как выяснил «Ъ-Кубань», инвестором проекта выступает бизнесмен из Норильска (Красноярский край) Виктор Коновалов. В хозяйстве предпринимателя сообщили, что в настоящий момент занимаются оформлением в аренду на 49 лет земельного участка, который для реализации проекта предоставляют местные власти. Там также отметили, что в ближайших планах — изменение видов его разрешенного использования, а также проектирование размещения на территории всех запланированных объектов. Относительно инвестиционной части проекта в хозяйстве сообщили, что проект может не ограничиться заявленными 800 млн руб., и не исключили, что в дальнейшем к его реализации будут привлечены соинвесторы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Виктор Коновалов владеет долями в 14 юридических лицах, занимающихся розничной и оптовой торговлей, переработкой рыбы, производством мяса, выращиванием овощей, производством пива, хлеба и др. В частности, ему принадлежат Норильский мясокомбинат и Норильский хлебозавод. Представитель господина Коновалова также дополнил, что тот осуществляет ресторанную деятельность. 10 компаний зарегистрированы в Красноярском крае, две — в Санкт-Петербурге, по одной — в Москве и на Кубани.

На сайте КФХ Коновалова указано, что оно было создано на Кубани в 2013 году, когда бизнесмен решил заняться органическим виноградарством и приобрел в Крымском районе Кубани виноградник площадью 5 га. В 2016 году он купил полуразрушенные здания бывшего колхоза в поселке Уташ в Анапе. В ходе увеличения земельного банка у хозяйства возникла необходимость в реализации излишков урожая винограда, в результате чего бизнесмен в 2019 году основал компанию «Пиноград Трейдинг». По данным компании, в 2022 году она поставляла виноград в 35 городов России. Сейчас хозяйство имеет в Анапе и Крымском районе около 100 га земель, из них 25 га засажены виноградом технических сортов. Также высажен маточник подвойных лоз винограда для производства саженцев.

«Теперь мы готовы к переходу на полный цикл производства, к тому, чтобы самостоятельно производить из своего винограда вино. Мы уже нашли грамотного винодела, который возглавит это направление. Улиточное производство было организовано здесь еще в 2019 году на ранее арендованном земельном участке. Дополнительно к тому, что озвучила администрация, мы планируем создать в рамках кластера терминал для хранения саженцев и терминал для хранения сельхозпродукции»,— рассказали «Ъ-Кубань» в хозяйстве.

Гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров отмечает, что в условиях санкционного давления важным драйвером остается внутренний туризм, а комплексные гастрономические туры по подобным объектам сейчас выглядят очень перспективно.

Руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян считает перспективными все проекты в области виноградарства и виноделия в Анапе, Новороссийске или Геленджике. «Хотя на Кубани винодельческих хозяйств достаточно много, но, если взять всю Россию, то виноградопригодных земель у нас 90 тыс. га. Во Франции — 870 тыс. га. Только в Бордо — 5 тыс. производств, у нас же — чуть больше ста винодельческих хозяйств, которые делают хорошие вина. Виноделие у нас хоть и развивается быстро, но его недостаточно»,— говорит эксперт.

Главная задача, которая стоит перед инвестором,— это правильный выбор стратегии и концепции, добавляет господин Саркисян. «Мы часто видим, что появляется новый винодел, он сделал одно вино, потом другое, но стабильности ему не хватает. Важно понимание того, что и зачем делаешь, тем более что результат в этой сфере становится виден только через пять-семь лет после начала проекта. Это и огромные сроки, и огромные деньги»,— добавляет господин Саркисян.

Михаил Волкодав

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