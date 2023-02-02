Следы улиток привели в Норильск

В анапском поселке Уташ создадут производственно-технический кластер, который будет включать винзавод, улиточную ферму, сыроварню и ряд других производственных объектов. На первоначальном этапе в проект будет вложено 0,8 млрд руб. Инвестором проекта Pinograd стал развивающий на Кубани аграрное производство бизнесмен из Норильска Виктор Коновалов. В его фермерском хозяйстве «Ъ-Кубань» рассказали, что сейчас идет оформление аренды земельного участка, предоставляемого властями курорта под инвестпроект. Эксперты в целом положительно оценивают перспективы проекта, напоминая, что виноделие в России хоть и развивается быстро, но его все равно недостаточно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты отмечают, что гастрономические туры по подобным объектам сейчас выглядят очень перспективно

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Эксперты отмечают, что гастрономические туры по подобным объектам сейчас выглядят очень перспективно

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Власти Анапы поддержали инвестиционный проект по созданию в поселке Уташ производственно-технического кластера. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе мэрии. На 5 га планируется построить винзавод мощностью 500 тыс. бутылок в год с дегустационным залом, организовать погреба, ангары с холодильными камерами. Там же появится улиточная ферма, сыроварня, будет организовано производство колбасных изделий, мини-рынок сельхозпродукции. Проект назван Pinograd, его реализация запланирована на 2023–2030 годы.

Как выяснил «Ъ-Кубань», инвестором проекта выступает бизнесмен из Норильска (Красноярский край) Виктор Коновалов. В хозяйстве предпринимателя сообщили, что в настоящий момент занимаются оформлением в аренду на 49 лет земельного участка, который для реализации проекта предоставляют местные власти. Там также отметили, что в ближайших планах — изменение видов его разрешенного использования, а также проектирование размещения на территории всех запланированных объектов. Относительно инвестиционной части проекта в хозяйстве сообщили, что проект может не ограничиться заявленными 800 млн руб., и не исключили, что в дальнейшем к его реализации будут привлечены соинвесторы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Виктор Коновалов владеет долями в 14 юридических лицах, занимающихся розничной и оптовой торговлей, переработкой рыбы, производством мяса, выращиванием овощей, производством пива, хлеба и др. В частности, ему принадлежат Норильский мясокомбинат и Норильский хлебозавод. Представитель господина Коновалова также дополнил, что тот осуществляет ресторанную деятельность. 10 компаний зарегистрированы в Красноярском крае, две — в Санкт-Петербурге, по одной — в Москве и на Кубани.

На сайте КФХ Коновалова указано, что оно было создано на Кубани в 2013 году, когда бизнесмен решил заняться органическим виноградарством и приобрел в Крымском районе Кубани виноградник площадью 5 га. В 2016 году он купил полуразрушенные здания бывшего колхоза в поселке Уташ в Анапе. В ходе увеличения земельного банка у хозяйства возникла необходимость в реализации излишков урожая винограда, в результате чего бизнесмен в 2019 году основал компанию «Пиноград Трейдинг». По данным компании, в 2022 году она поставляла виноград в 35 городов России. Сейчас хозяйство имеет в Анапе и Крымском районе около 100 га земель, из них 25 га засажены виноградом технических сортов. Также высажен маточник подвойных лоз винограда для производства саженцев.

«Теперь мы готовы к переходу на полный цикл производства, к тому, чтобы самостоятельно производить из своего винограда вино. Мы уже нашли грамотного винодела, который возглавит это направление. Улиточное производство было организовано здесь еще в 2019 году на ранее арендованном земельном участке. Дополнительно к тому, что озвучила администрация, мы планируем создать в рамках кластера терминал для хранения саженцев и терминал для хранения сельхозпродукции»,— рассказали «Ъ-Кубань» в хозяйстве.

Гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров отмечает, что в условиях санкционного давления важным драйвером остается внутренний туризм, а комплексные гастрономические туры по подобным объектам сейчас выглядят очень перспективно.

Руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян считает перспективными все проекты в области виноградарства и виноделия в Анапе, Новороссийске или Геленджике. «Хотя на Кубани винодельческих хозяйств достаточно много, но, если взять всю Россию, то виноградопригодных земель у нас 90 тыс. га. Во Франции — 870 тыс. га. Только в Бордо — 5 тыс. производств, у нас же — чуть больше ста винодельческих хозяйств, которые делают хорошие вина. Виноделие у нас хоть и развивается быстро, но его недостаточно»,— говорит эксперт.

Главная задача, которая стоит перед инвестором,— это правильный выбор стратегии и концепции, добавляет господин Саркисян. «Мы часто видим, что появляется новый винодел, он сделал одно вино, потом другое, но стабильности ему не хватает. Важно понимание того, что и зачем делаешь, тем более что результат в этой сфере становится виден только через пять-семь лет после начала проекта. Это и огромные сроки, и огромные деньги»,— добавляет господин Саркисян.

Михаил Волкодав

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