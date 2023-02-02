Не «Чебурашкой» единым

Кинотеатры в Сибири благодаря кассовым премь­ерам конца 2022-го — начала 2023 года смогли завершить январь с финансовыми результатами лучшими, чем до пандемии. Официально успех прокатчики связывают с фильмом «Чебурашка», который бьет рекорды по просмотрам. Однако источники „Ъ-Сибирь“ в отрасли не скрывают, что кассу кинотеатрам российская лента делала наравне с запрещенным «Аватаром», для показа которого приходилось идти на хитрости. Вместе с тем игроки рынка кинопроката называют успех первого месяца года разовым и отмечают, что он едва ли способен восполнить потери из-за пандемии и санкций.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рост посещаемости кинотеатров в январе участники рынка называют «разовым» и отмечают, что он не восполнит финансовые потери из-за пандемии и санкций

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Рост посещаемости кинотеатров в январе участники рынка называют «разовым» и отмечают, что он не восполнит финансовые потери из-за пандемии и санкций

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Кинотеатры в Сибири, демонстрировавшие падение финансовых показателей в последние три года, смогли поправить материальное положение в январе 2023 года, сообщили „Ъ-Сибирь“ участники рынка. «Конечно, выручка января — очень приятная. Она в нашем кинотеатре даже лучше, чем в допандемийном январе 2020 года, который был лидером среди всех январей»,— рассказал управляющий иркутским кинотеатром New Cinema Егор Иваненко.

Однозначным лидером проката со стопроцентной заполняемостью залов почти на всех сеансах он назвал российский фильм «Чебурашка». Его успех кинопрокатчик объясняет совокупностью факторов: качеством самой ленты, масштабной рекламной кампанией и традиционно высоким сезоном новогодних праздников. При этом посещаемость кинотеатров в долгие выходные, как полагает господин Иваненко, выросла еще и на фоне низкой доступности заграничных поездок: «Все остались в городе и пошли в кино, потому что в том же Иркутске, кроме как ходить в кино, делать больше особо нечего». Популярность «Чебурашки», по словам господина Иваненко, «паровозом» увеличила сборы более слабых лент: пришедшим на него зрителям не всегда хватало билетов, и они уходили в другие залы.

«Мы в восторге от того, как отработали новогодний уик-энд. Ситуация очень похожа на ту, что была после выхода фильма „Движение вверх“, когда в кино пошла категория зрителей, которая обычно не ходит. С „Чебурашкой“ вышло то же самое: было очень много людей пенсионного возраста, которые в кино не были десятилетия. Смогли ли мы за эти 30 дней наверстать то, что было упущено? Не могу сказать. Но что точно нельзя отрицать — впервые мы вдохнули полной грудью: можно планировать, делать работы, которые не могли себе позволить последние три года»,— рассказал „Ъ-Сибирь“ директор компании «Кинопрокат Омск» (кинотеатры «Слава» и «Первомайский») Дмитрий Савельев.

«Чебурашка», который вышел на экраны 1 января, уже спустя полмесяца стал самым кассовым фильмом в истории российского проката. Общие сборы ленты в России, по данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино на 1 февраля, составили 5,8 млрд руб. На втором месте по популярности за всю историю российского проката — вышедшая в 2009 году первая часть «Аватара» с 3,64 млрд руб. (данные kinobusiness.com). Правообладатель ее продолжения «Аватар: Путь воды» (мировая премьера состоялась 16 декабря 2022 года) компания Disney, как и другие голливудские мейджоры, весной 2022 года остановила показы своих картин в России в ответ на специальную военную операцию на Украине. Несмотря на это, посмотреть «Аватар» можно в большинстве российских кинотеатров — сеансы идут под вывесками киноклубов и видео­салонов.

Оценить финансовый успех второго «Аватара» в Сибири игроки рынка посчитали невозможным из-за отсутствия официальной статистики — кинотеатры постарались дистанцироваться от несанкционированных правообладателей показов. Сотрудник одного из сибирских кинотеатров сообщил „Ъ-Сибирь“, что по посещаемости сиквел фильма Джеймса Кэмерона не уступает «Чебурашке»: «Ну а как вы думали? Это хороший продукт, который все ждали. Слава богу, что все звезды сошлись».

Вместе с тем представители сибирских кинотеатров обращают внимание, что финансовый успех января носит разовый характер. Господин Иваненко отметил, что выручка января «ни в коем случае не компенсирует» те убытки, которые кинотеатр понес в прошлом году, когда падение посещаемости достигало 60%. «Это разовое явление, и лично я смотрю в будущее с большой осторожностью. То, что заработано на „Чебурашке“, позволит нам более-менее стабильно прожить февраль, но если в феврале не будет каких-то сильных и интересных для зрителя проектов, то все. Я с большим скептицизмом смотрю на этот год, оптимистичных настроений у нас точно нет»,— сказал он.

Господин Савельев также призвал участников киноиндустрии не расслабляться на фоне успехов «Чебурашки»: «Вот если бы такие фильмы выходили хотя бы раз в квартал, мы бы сказали: да, кинопрокат очухался, спасибо оте­чественным продюсерам и сценаристам за контент». Он надеется, что зрители хорошо примут еще три запланированные на февраль–апрель российские премь­еры — «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», «Вызов» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы».

По данным члена Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) и гендиректора компании Comscore Романа Исаева, российские кинотеатры закрыли 2022 год с падением сборов к 2021-му на уровне 60%, посещаемости — на 64%. «В текущем году, несмотря на успех „Чебурашки“ и очень такие благостные цифры Нового года, есть все шансы не добрать до уровня года 2022-го. Пока вилка прогнозов варьируется как от минус 10–15% год к году, так и в сторону превышения цифр 2022-го. Это также вполне вероятный вариант развития событий. Но думаю, что, когда феерия „Чебурашки“ закончится, падение будет очень сильным. Как известно, чем выше взлетаешь, тем больнее падать»,— сообщил он „Ъ“.

Дарья Решетникова