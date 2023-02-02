Что за новенький

В ноябре прошлого года Gucci неожиданно для многих попрощались со своим креативным директором Алессандро Микеле. Он провел на своем посту почти девять лет и создал абсолютно новый Gucci, наполненный эстетикой хиппи, цветочными принтами и пастельными оттенками. После увольнения Микеле итальянская марка представила коллекцию на Неделе моды в Милане уже без креативного директора. Критики, редакторы и зрители сошлись во мнении, что линейка получилась откровенно слабой и безликой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сабато де Сарно

Фото: instagram@sabatods Сабато де Сарно

Фото: instagram@sabatods

Спекуляции о том, кто же займет пост креативного директора Gucci, начались сразу после увольнения Микеле. В конце января бренд объявил о новом назначении: креативным директором стал итальянец Сабато де Сарно. Этот выбор стал для многих неожиданным, потому что имя де Сарно не было раскрученным, несмотря на то что его можно смело назвать ветераном индустрии. Сабато 39 лет, и свою карьеру он строил исключительно в итальянских брендах (интересно, повлияло ли это на выбор его кандидатуры?). Он начал карьеру в Prada, потом ненадолго перешел в Dolce & Gabbana.

Основную часть своей профессиональной жизни де Сарно провел в Valentino. Он проработал в итальянской марке 13 лет и за это время стал партнером и другом креативной марки Пьерпаоло Пиччоли. В Valentino Сабато де Сарно был дизайн-директором мужского и женского направлений, поэтому создание коллекции с нуля не должно стать для него проблемой. Интересно, как де Сарно интерпретирует наследие Gucci и оставит ли в своих коллекциях хоть что-то от Микеле. С одной стороны, работы Алессандро часто основывались на архивах марки, да и его видение навсегда вошло в историю модного дома. С другой, де Сарно нужно будет сделать себе имя и переплюнуть предшественника, который свою первую коллекцию создал за шесть дней — и она вызвала фурор. У де Сарно в запасе ощутимо больше времени — первую коллекцию обновленный Gucci представит в сентябре на Неделе моды в Милане.

Илья Петрук