Виновника ДТП лишили звезд

Ленинский районный суд Тюмени 2 февраля приговорил бывшего сотрудника регионального СУ СКР Павла Шадрина к девяти годам лишения свободы и лишил его специального звания «майор юстиции». По версии следствия, пьяный следователь за рулем BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих, переходивших дорогу вне пешеходного перехода. В последнем слове он полностью признал вину и сказал, что раскаивается.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Шадрин был уволен из Следственного комитета сразу после ДТП

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Павел Шадрин был уволен из Следственного комитета сразу после ДТП

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Судебные слушания по делу сотрудника СУ СКР по Тюменской области 34-летнего майора юстиции Павла Шадрина, обвиняемого по п. «а» ч.6 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения»), продолжались восемь месяцев. В четверг, 2 февраля, Ленинский районный суд Тюмени признал его виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд лишил мужчину звания майора и запретил ему после освобождения два года и десять месяцев водить автомобиль.

По версии следствия, в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года в Тюмени на объездной дороге в районе ул. Федюнинского, 54 Павел Шадрин в состоянии алкогольного опьянения ехал за рулем автомобиля BMW и сбил двух дорожных рабочих, переходивших дорогу вне пешеходного перехода.

От полученных травм мужчины, которым было 65 и 35 лет, скончались на месте.

На момент ДТП Павел Шадрин занимал должность заместителя начальника следственного отдела управления Следственного комитета Тюменской области. На следующий день после смертельной аварии его уволили из СКР. Уголовное дело, возбужденное тюменским СУ СКР, было передано в производство следователей Главного СУ СКР, а глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под свой контроль.

Как писали местные СМИ, в ходе процесса следствие заявляло, что после ДТП обвиняемый пытался переложить вину на вымышленного человека, попросив своих пассажиров дать ложные показания.

На время следствия Шадрин и его адвокат запрашивали домашний арест, однако следователь указала на то, что у подсудимого был длительный стаж работы в правоохранительных органах и обширные связи среди силовиков, а значит были основания полагать, что «он, находясь на свободе, сможет оказать давление на очевидцев, свидетелей, искусственно создать доказательства своей невиновности и принять меры по уничтожению уже имеющихся доказательств». По решению суда, до оглашения приговора Павел Шадрин пробыл в СИЗО.

Государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде 9,5 лет. В ходе последнего слова Павел Шадрин заявил, что полностью признает свою вину и раскаивается в содеянном. «Не проходит и дня, чтобы я не сожалел о совершенном преступлении. Погибших людей уже не вернуть, словами им не поможешь. Я хочу, чтобы поверили, что я, правда, раскаялся. Каждый человек должен отвечать за свои поступки и действия по закону. Добавить мне нечего. Прошу прощения у всех, кому причинен вред и ущерб в связи с моими действиями»,— проговорил Шадрин. Намерен ли он и его адвокат обжаловать решение суда, на момент публикации материала узнать не удалось.

Катерина Якушева