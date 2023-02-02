Водители Петербурга нарушили ПДД более 480 тыс. раз за январь

Комплексы фотовидеофиксации в Санкт-Петербурге за прошедший январь зафиксировали более 480 тыс. нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По итогам января 2022 года было зафиксировано всего 330 тыс. нарушений ПДД. Большинство нарушений (97%) затронули превышения установленной скорости движения. В администрации отмечают, что несмотря на рост общего количества нарушений, по конкретным адресам она снизилась в 3-4 раза.

В настоящее время на улицах Петербурга работают 966 комплексов фотовидеофиксации, при этом большинство из них (922) стационарные, а остальные – передвижные. Их адреса дислокации меняются каждую неделю.

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