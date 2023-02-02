Верховный суд РФ отказал Борису Шпигелю в переводе под домашний арест

Верховный суд России отказал в удовлетворении апелляционной жалобы основателя крупного фармацевтического холдинга «Биотэк» экс-сенатора Бориса Шпигеля о замене меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщает Vademecum.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Шпигельво время заседания суда в марте 2022 года

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Борис Шпигельво время заседания суда в марте 2022 года

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как уточняет издание, в ближайшее время Борис Шпигель должен перенести операцию на открытом сердце. По словам самого предпринимателя, прогнозы неутешительные. 31 марта 2022 года Борис Шпигель перенес острый инфаркт миокарда.

В качестве аргумента о целесообразности перевода Бориса Шпигеля под домашний арест защита экс-губернатора использовала сведения о его здоровье. В ходе судебного заседания адвокаты настаивали, что по состоянию здоровья Борис Шпигель точно не сможет скрываться от суда. Однако суд не счел этот и другие аргументы защиты заслуживающими внимания и не удовлетворил апелляцию об изменении меры пресечения.

Борис Шпигель проходит по делу о коррупции арестованного экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. По версии следствия, в 2020 году Борис Шпигель передал Ивану Белозерцеву взятки на общую сумму более 31 млн руб. По версии следствия, они передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по отпуску и доставке лекарственных препаратов для нужд учреждений Пензенской области. Иван Белозерцев, Борис Шпигель и его жена, а также еще три фигуранта дела были задержаны в марте 2021 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пензенская коррупция застряла в московском правосудии».