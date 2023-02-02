ФСБ проводит обыски в структуре правительства Тамбовской области по делу о превышении полномочий

Сотрудники управления ФСБ по Тамбовской области в четверг, 2 февраля, проводят обыски и выемки документов в министерстве государственного жилищного, строительного и технического надзора регионального правительства, сообщили «Ъ-Черноземье» источники в местных органах власти. Также обыски проводятся у и.о. главы регионального министерства Инны Левченко и ее заместителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Черноземье», оперативные мероприятия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Претензии у силовиков могли возникнуть к деятельности министерства по выдаче якобы за денежные вознаграждения разрешительной документации и прав на управление спецтехникой, квадроциклами и снегоходами.

Региональные власти рассчитывают, что на «мероприятия» спецслужб в министерстве «есть весомые основания», а иначе «они не вызывают ничего, кроме недоумения», сказал один из собеседников «Ъ-Черноземье» в облправительстве.

Ранее случаев публичной критики работы министерства и госпожи Левченко со стороны надзорных органов и главы региона Максима Егорова не было.

Ирина Левченко стала и.о. министра в декабре 2022 года, ранее она возглавляла выполнявший те же самые функции департамент государственного жилищного, строительного и технического надзора.

Сергей Калашников