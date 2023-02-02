Компания Mazda сохранит спорткар MX-5 в модельной линейке марки, но может перевести автомобиль на электрическую силовую установку, сообщает Autocar со ссылкой на главу Mazda в Европе Мартейна тен Бринка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Mazda MX-5

Фото: Mazda Mazda MX-5

Фото: Mazda

Господин тен Бринк пояснил, что текущее поколение спорткара будет обновляться, чтобы соответствовать актуальным требованиям безопасности и вредных выбросов. Следующая же Mazda MX-5 будет построена на новой платформе и получит новые силовые установки.

При этом топ-менеджер подчеркнул, что окончательного решения о технических характеристиках грядущего спорткара не принято. Не исключено, что модель либо получит гибридную силовую установку, либо сразу станет электромобилем, поскольку в 2025 году Mazda представит собственную масштабируемую платформу для электромобилей.

Напомним, в настоящее время выпускается четвертое поколение Mazda MX-5, которое вышло на рынок в 2015 году. Дебют первого поколения модели состоялся в 1989 году на автосалоне в Чикаго, а за все время производства спорткар стал самым популярным двухдверным автомобилем с открытым верхом в истории.

Максим Вершинин