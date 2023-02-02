Основной сотовый оператор ЛНР с 11 февраля отключит мобильный интернет

Сотовый оператор Луганской народной республики «Мобильные коммуникационные системы» (МКС) с 11 февраля полностью ограничит доступ абонентов к мобильному интернету, сообщила пресс-служба МКС.

В пресс-релизе отмечается, что решение отключить мобильный интернет принято в соответствии с рекомендациями Федеральной антимонопольной службы и на основании не опубликованного в открытом доступе распоряжения Минцифры от 10 сентября 2022 года «Об ограничении услуг доступа к сети Интернет». «В то же время, идя навстречу возросшей потребности в общении наших абонентов, мы увеличим количество минут внутри сети в 10 раз на тарифных планах "Оптимальный" и "Оптимальный +"»,— сообщила пресс-служба.

25 января директор МКС Эдуард Егоров заявил в эфире телеканала «Луганск 24», что мобильный интернет оператора отсутствует на всей территории республики. В декабре министр связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрей Еременко заявил ТАСС, что число абонентов МКС в ЛНР составляет 1,2 млн человек. По его словам, мобильной связью к декабрю покрыто 52,3% территории республики. Из них 9,55% территории покрыто стандартом 3G, 4,32% — 4G.

В ДНР и ЛНР действуют два мобильных оператора — «Феникс» и МКС, который ранее назывался «Лугаком». Он был запущен в 2015 году. 1 июля 2022 года власти ЛНР сообщили о переименовании «Лугаком» в МКС.

Эрдни Кагалтынов