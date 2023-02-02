Полицейские в Татарстане накрыли подпольную нарколабораторию

Полицейские в Кайбицком районе Татарстана накрыли подпольную нарколабораторию, где производился синтетический наркотик, задержав трех подозреваемых Об этом говорится в сообщении регионального МВД.

Лаборатория работала в ангаре в селе Мурали. Во время осмотра места ЧП правоохранители изъяли наркотики, лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления запрещенного вещества. Согласно экспертизе, веществом оказался синтетический наркотик массой свыше 10 кг. Также полицейские изъяли из тайника в лесном массиве еще 3,5 кг наркотика, которые принадлежали задержанным.

По предварительным данным, злоумышленники начали свою деятельность осенью 2022 года. Тогда они через интернет купили специальное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков, а также получили инструкцию для изготовления синтетики. Позже они арендовали ангар для того, чтобы оборудовать там нарколабораторию.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

"Ъ-Казань"