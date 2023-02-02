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Коммерсантъ FM
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OMV списала €2,5 млрд российских активов в 2022 году

Австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила о списании €2,5 млрд активов в России по итогам 2022 года. Как передает ТАСС, об этом глава компании Альфред Штерн заявил на пресс-конференции.

В апреле 2022 года австрийская компания сообщала о списании активов почти на €2 млрд. Это объяснялось потерей доходов по проекту «Северный поток-2» и операций, связанных с Россией. Пока не уточняется, с чем связано списание еще €500 млн.

OMV отказалась от инвестиций в Россию в начале марта на фоне введения войск РФ на Украину. Компания продолжает участвовать в разработке Южно-Русского нефтегазового месторождения.

Леонид Уварчев

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