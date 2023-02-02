За месяц клиенты РНКБ сняли в банкоматах 3 млн рублей с виртуальных карт

В январе 2023 года владельцы виртуальных карт РНКБ воспользовались новой функцией и сняли в банкоматах около 3 млн рублей с карт без физического носителя.

Напомним, в декабре прошлого года года РНКБ обеспечил возможность снимать наличные или пополнять виртуальную карту в банкоматах при помощи смартфона с установленным приложением Mir Pay. Таким образом, обновленная виртуальная карта РНКБ теперь является полноценной заменой обычной пластиковой карты со всеми ее возможностями.

Для использования виртуальной карты в банкоматах понадобится пин-код, который можно установить в несколько кликов в разделе "Действия" в мобильном приложении банка. После назначения пин-кода этого достаточно поднести смартфон с приложением Mir Pay, в котором зарегистрирована виртуальная карта, к NFC-модулю для бесконтактных карт на банкомате, и совершить стандартные действия для снятия наличных с карты.

Отметим, что в январе 2023 года было совершено свыше 307 тысяч операций по виртуальным картам на сумму более 557 млн рублей. Это в два раза больше, чем в январе 2022 года как по количеству операций (146 тыс. штук), так и по сумме (268 млн рублей). Чаще всего такой картой пользуются девушки (58% от общего количества владельцев виртуальных карт) в возрасте от 30 до 40 лет. За последний год количество оформленных в РНКБ виртуальных карт увеличилось более чем в два раза, поскольку клиенты оценили их преимущества.

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