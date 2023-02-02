На 40% вырос экспорт дикоросов из Томской области в 2022 году

В Томской области в 2022 году на 40% вырост объем экспорта дикоросов (до 7 тыс. тонн). Объем производства переработчикам удается наращивать за счет закупки сырья в других регионах, рассказала начальник областного департамента потребительского рынка Наталия Забавнова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ Фото: Виктор Драчев, Коммерсантъ

За последние восемь лет объем промышленной заготовки дикорастущего пищевого сырья в регионе увеличился в 1,8 раза, а объем производства продукции дикоросов – в 3,2 раза (с 8 до 25,8 тыс. тонн), отметила она. «По 2022 году у нас заготовлено компаниями почти 12 тыс. тонн, в 2021 году было меньше – около 10 тыс. тонн дикоросов», – уточнила госпожа Забавнова. Всего собрано 2,1 тыс. тонн ягод, грибов - 291 тонн, лекарственных растений - 163 тонн и 8 тыс. тонн орехов.

В регионе действует 174 приемозаготовительных пункта, 34 перерабатывающих компании, более 140 ИП ведут деятельность в сфере производства продукции из дикоросов.

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Лолита Белова