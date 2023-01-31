WP: военные США получат доступ к нескольким базам на Филиппинах

Власти США и Филиппин предварительно договорились о предоставлении американским военным расширенного доступа на «ключевые базы» на Филиппинах, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. По их словам, речь идет о двух объектах на филиппинском острове Лусон.

Как считают аналитики, доступ к этим базам может обеспечить для США «стратегическую позицию для проведения операций» в случае конфликта на Тайване или в Южно-Китайском море. Кроме того, это будет способствовать сотрудничеству двух стран по ряду вопросов безопасности, в том числе более быстрое реагирование на стихийные бедствия.

WP уточняет, что переговоры по этой теме пока продолжаются, в них участвует помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Но, как ожидается, о принятом решении объявят уже на этой неделе, после встречи главы Пентагона Ллойда Остина с его филиппинским коллегой Карлито Гальвесом, а также с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Сейчас США могут использовать пять военных баз на Филиппинах, на которых размещают военных на ротационной основе.

США и Филиппины входят в число стран блока Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) вместе с Россией. Прошлый летом сообщалось, что Филиппины отказались от покупки вертолетов Ми-17 у России из-за опасений санкций США. На встрече АТЭС в ноябре в Бангкоке большинство стран осудили российскую военную операцию на Украине, но также признали «наличие других мнений и оценок».

Подробности — в материале «Ъ» «Азия сильна особыми мнениями».

Лаура Кеффер