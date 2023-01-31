Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

WP: военные США получат доступ к нескольким базам на Филиппинах

Власти США и Филиппин предварительно договорились о предоставлении американским военным расширенного доступа на «ключевые базы» на Филиппинах, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. По их словам, речь идет о двух объектах на филиппинском острове Лусон.

Как считают аналитики, доступ к этим базам может обеспечить для США «стратегическую позицию для проведения операций» в случае конфликта на Тайване или в Южно-Китайском море. Кроме того, это будет способствовать сотрудничеству двух стран по ряду вопросов безопасности, в том числе более быстрое реагирование на стихийные бедствия.

WP уточняет, что переговоры по этой теме пока продолжаются, в них участвует помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Но, как ожидается, о принятом решении объявят уже на этой неделе, после встречи главы Пентагона Ллойда Остина с его филиппинским коллегой Карлито Гальвесом, а также с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Сейчас США могут использовать пять военных баз на Филиппинах, на которых размещают военных на ротационной основе.

США и Филиппины входят в число стран блока Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) вместе с Россией. Прошлый летом сообщалось, что Филиппины отказались от покупки вертолетов Ми-17 у России из-за опасений санкций США. На встрече АТЭС в ноябре в Бангкоке большинство стран осудили российскую военную операцию на Украине, но также признали «наличие других мнений и оценок».

Подробности — в материале «Ъ» «Азия сильна особыми мнениями».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...