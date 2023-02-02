Начальника Еловского отделения связи осудили за присвоение 250 тыс. рублей

Осинский районный суд признал виновным в присвоении денег бывшего начальника Еловского отделения почтовой связи АО «Почта России» и приговорил его к условному наказанию. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установили следствие и суд, в прошлом году начальник почтового отделения похитил свыше 250 тыс. руб. Он имел доступ к кассе и распоряжался деньгами по своему усмотрению.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил виновного к одному году свободы условно с испытательным сроком два года, а также взыскал с него сумму причиненного ущерба. Приговор в законную силу не вступил.