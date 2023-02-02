Определены сроки строительства самарского планетария

Строительство планетария в Самаре начнется в ближайшие дни. Работы завершатся к 30 ноября следующего года. Об этом сообщает городская администрация.

«В здании будут предусмотрены два подземных этажа и три надземных с эксплуатируемой кровлей и астроплощадкой для открытых наблюдений. Звездный зал планетария расположится на третьем этаже под классическим горизонтальным куполом», – говорится в сообщении.

Фото: Администрация Самары

В период строительства ели возле музея «Самара Космическая» получат специальное разрешение на пересадку. После окончания работ деревья вернут на прежнее место.

Кроме того, памятник конструктору Дмитрию Козлову демонтируют и передадут на ответственное хранение. Ранее сообщалось о том, что западное оборудование для самарского планетария будет заменено на аналоги.

Георгий Портнов