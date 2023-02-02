Доставщик суши в Красноярске похитил у работодателя 1 млн рублей с помощью POS-терминала

В Красноярском крае полицейские задержали 30-летнего доставщика суши, который за полтора года обманом похитил у работодателя свыше 1 млн руб. Хищение ему удалось совершить с помощью переносного POS-терминала. Злоумышленник просил у клиентов расплачиваться наличными, а после оплачивал заказ своей картой через терминал оплаты, распечатывал чек и сразу отменял операцию на устройстве, чтобы списания денег не произошло, рассказали в полиции.

«Платежку он предоставлял нанимателю, для подтверждения якобы совершенной транзакции. В результате этих махинаций злоумышленник не только оставался при своих финансах, но и забирал выручку фирмы», - прокомментировали в региональном МВД.

В отношении курьера возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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Лолита Белова