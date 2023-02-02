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Коммерсантъ FM
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В камчатском поселке возможно выпадение пепла из-за выброса из вулкана Шивелуч

Из вулкана Шивелуч (3283 м) на Камчатке зафиксирован выброс пепла на высоту до 5500 м. Из-за этого возможно незначительное выпадение пепла в поселке Усть-Камчатск. Шивелучу присвоен оранжевый код авиационной опасности.

Региональное управление МЧС сообщило, что «пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении в сторону Камчатского залива». На его пути нет населенных пунктов, но при изменении направления возможно «выпадение незначительного количества пепла в поселке Усть-Камчатск».

На данный момент выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Возле вулкана нет туристических групп.

Леонид Уварчев

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