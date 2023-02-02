Бизнесмены, обвинявшиеся в даче взяток главе минздрава Алтая, вернули в бюджет 23 млн рублей

По иску прокуратуры Алтайского края к ООО «Инвесткредитсервис», арбитражный суд признал недействительными 13 сделок на поставку медизделий и мебели в учреждения здравоохранения и обязал компанию вернуть в бюджет региона свыше 23 млн руб.

Как ранее установили правоохранители, госконтракты с компанией «Инвесткредитсервис» были заключены благодаря взяткам министру здравоохранения республики Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову. «Поскольку юридическое лицо действовало недобросовестно и скрыло предыдущее нарушение законодательства о противодействии коррупции, по требованию прокурора суд оставил поставленные медицинские изделия, оборудование и препараты в больницах, взыскав с общества все, полученное по сделкам», - сообщила региональная прокуратура.

В 2021 году городской суд Горно-Алтайска рассмотрел уголовное дело в отношении гендиректора компании «Инвесткредитсервис» Владимира Рогова, который обвинялся в коррупции. На стадии предварительных слушаний уголовное дело в отношении бизнесмена было прекращено с формулировкой «в связи с деятельным раскаянием» по примечанию к ст. 291. УК. В нем говорится, что взяткодатель освобождается от уголовной ответственности, если он оказывал активное содействие в раскрытии дела, либо в отношении него имело место вымогательство взятки, или после совершения преступления он добровольно сообщил о нем в правоохранительные органы.

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Лолита Белова