Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывший краевой чиновник трудоустроился в региональном операторе ТКО

Бывший заместитель министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Владислав Степин назначен замдиректора АО «Пермский региональный оператор ТКО». Вчера он вышел на работу, рассказал «Ъ-Прикамье» информированный источник. В ТКО от комментариев отказались.

Господин Степин в министерстве курировал управление регулирования и контроля с октября 2019 года, ранее он был заместителем региональной службы по тарифам Пермского края, где трудился до ее ликвидации. В минувшем январе уволился по собственному желанию.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...