Бывший краевой чиновник трудоустроился в региональном операторе ТКО

Бывший заместитель министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края Владислав Степин назначен замдиректора АО «Пермский региональный оператор ТКО». Вчера он вышел на работу, рассказал «Ъ-Прикамье» информированный источник. В ТКО от комментариев отказались.

Господин Степин в министерстве курировал управление регулирования и контроля с октября 2019 года, ранее он был заместителем региональной службы по тарифам Пермского края, где трудился до ее ликвидации. В минувшем январе уволился по собственному желанию.