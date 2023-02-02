Кадровая логистика

Перспективы развития кадрового потенциала транспортно-логистической отрасли на Урале обсудили на площадке АО «СиАйТи Терминал» (Контейнерный терминал «С.I.T.») руководители предприятия совместно с представителями Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ).

В связи с увеличением нагрузки на транспортно-логистическую отрасль в современных экономических условиях, у крупных отраслевых компаний, таких как АО «СиАйТи Терминал», развивается потребность в высоко квалифицированном кадровом обеспечении, подчеркнул на круглом столе собственник предприятия Владислав Усанов. По его словам, формированию кадрового потенциала отрасли во многом будет способствовать активное сотрудничество бизнеса с ведущими уральскими университетами на всех этапах подготовки будущих специалистов.

С ним согласились и представители УрГЭУ: ректор, доктор экономических наук, профессор Яков Силин, отметил, что логистический потенциал Екатеринбурга выражается как в выгодном географическом и экономическом расположении, так и в наличии развитой транспортной инфраструктуры. По его словам, задача вуза состоит в том, чтобы подготовить специалистов, с учетом наиболее актуальных потребностей региона.

Как уточнил управляющий АО «СиАйТи Терминал» Валерий Денисов, одной из наиболее востребованных компетенций выпускников становится умение адаптироваться к современным экономическим условиям. «Мы надеемся, что в ближайшей перспективе перевозки по Северному морскому пути получат еще большее развитие. При условии реализации проектов строительства железнодорожных транспортных коридоров от порта Сабетта до Екатеринбурга, логистическая инфраструктура Уральского региона получит дополнительные преимущества в системе транспортного комплекса нашей страны. Поэтому уже сегодня учебные программы вузов должны учитывать аспекты подготовки по направлениям не только сухопутной, но и морской логистики»,— отметил Валерий Денисов.

О востребованности в отрасли специалистов, умеющих работать с федеральными государственными автоматизированными информационными системами сертификации и контроля, необходимыми для подтверждения качества и безопасности продукции, рассказал Руководитель Управления Россельхознадзора по Свердловской области Игорь Мещеряков. По его словам, специалисты также должны уметь отслеживать объемы и квоты и учитывать ограничения по ввозу, перевозке и по экспорту любой продукции.

Подводя итоги встречи Яков Силин отметил, что вовлечению студентов могут способствовать организация экскурсий, посещение предприятия, «о масштабах которого они и не подозревают», проведение практических занятий на площадках предприятия и ряд других направлений сотрудничества, в ходе которых компания сможет отобрать на конкурсной основе и пригласить к сотрудничеству наиболее перспективных выпускников вуза.