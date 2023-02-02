США отправили Украине и Молдавии $135 млн из американо-российского инвестиционного фонда

Агентство США по международному развитию (USAID) передаст $135 млн на восстановление экономики Украины и Молдавии. Еще $18 млн направят на поддержку гражданского общества и независимых СМИ в России. Деньги будут выделены из ликвидированного американо-российского инвестиционного фонда (The U.S. Russia Investment Fund, TUSRIF). Заявление опубликовано на сайте USAID.

Американо-российский инвестиционный фонд финансировался Конгрессом США. Он был основан в 1995 году. В 2008-ом году он был реорганизован в американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию (USRF). По данным The New York Times, после реорганизации часть средств деньги на счетах фонда была заморожены.

Анастасия Ларина