Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по целям в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел южных регионов страны. В ведомстве заявили, что самолеты нанесли удары по складу, где террористическая группировка ХАМАС хранит химические вещества для изготовления ракет, а также предприятию по производству оружия.

«ЦАХАЛ возлагает на ХАМАС ответственность за всю террористическую деятельность, исходящую из Газы, и он столкнется с последствиями нарушений безопасности в отношении Израиля»,— говорится в сообщении армии Израиля в Twitter.

AFP со ссылкой на очевидцев сообщает, что военные самолеты воздушных сил Израиля нанесли удары по центральной части Газы.

За несколько часов до атаки израильской армии из Сектора Газа была запущена ракета в сторону города Сдерот на юге Израиля. Ракета была перехвачена системой ПВО «Железный купол». Бригады национального сопротивления Палестины подтвердили обстрел и заявили, что это было ответом на «сионистскую агрессию».

Анастасия Ларина