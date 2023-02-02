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Коммерсантъ FM
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ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 в мире на 65% за четыре недели

У 20 млн человек по всему миру за последние четыре недели (с 2 по 29 января) выявили COVID-19, из них более 114 тыс. человек умерли. Таким образом, число смертельных случаев выросло на 65% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом месяце. При этом количество инфицированных уменьшилось на 78%, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

Больше всего заболевших за последние четыре недели выявили в Китае: 11,4 млн. На втором месте Япония (3,2 млн), США (1,5 млн), Южной Корее (1 млн).

В России число заболевших коронавирусом за последнюю неделю выросло на 20% — до 45,5 тыс. Преобладающими остаются варианты омикрон-штамма. Правительство разрешило модифицировать вакцины от COVID-19 под новые штаммы.

Анастасия Ларина

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