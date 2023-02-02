Россия запросила заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине 8 февраля

Россия попросила провести заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию на Украине, 8 февраля. Об этом сообщила постоянный представитель Мальты при ООН Ванесса Фрейзер, которая председательствует в Совбезе в феврале.

Эту информацию подтвердил в Telegram постпред России Дмитрий Полянский. По его словам, на заседании будут обсуждаться перспективы «мирного урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия».

23 января состоится заседание Генеральной Ассамблеи ООН по этой же теме. По словам заместителя главы МИД Украины Эмины Джапаровой, по итогам заседания Генассамблеи планируется выпустить резолюцию по урегулировании военного конфликта на Украине на основе плана из 10 пунктов, который составил украинский президент Владимир Зеленский.

Кроме того, 24 февраля, в день начала военной операции России, Совбез ООН обсудит ситуацию на Украине на министерском уровне. Однако принимать какие-либо резолюции не планируется, сказала Ванесса Фрейзер.

Анастасия Ларина