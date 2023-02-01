В Крыму национализируют виллы, фабрики и заводы миллиардеров из недружественных стран

Еще несколько объектов недвижимости и предприятий, которые в скором времени будут национализированы, обнаружила на территории Крыма антитеррористическая комиссия по выявлению имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

Фото: vk.com/va.konstantinov

«С моральной точки зрения нам важно прекратить деятельность таких учредителей. Это не означает закрытие предприятий»,— отметил он.

Речь идет о вилле «Елена» в Ялте, которая принадлежит предпринимателю из Литвы Коласу Игорису. Ливанский бизнесмен Рафик Дау Булос лишится своего бетонного производства в Феодосии (АО «Стройдеталь»). В госсобственность перейдут объекты украинского олигарха Рината Ахметова, зарегистрированные на ЧАО «Новокраматорский машиностроительный завод», ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат», включая имущество пансионата «Горняк», ПАО «Харьковский машиностроительный завод "Свет шахтера"». Также будет национализирована Симферопольская макаронная фабрика политика из Украины Нестора Шуфрича (ООО «Эстейт Холдинг Груп») и имущество украинского миллиардера Игоря Коломойского (ООО «Транспорт Логистик») и его дочери Анжелики Коломойской (ООО «Энвил»).

Национализации, по словам Владимира Константинова, также подлежит имущество ряда украинских банков и заводов, включая АО «Альминский завод строительных материалов» (владелец — Сергей Тарута), АО «Камыш-Бурунский железорудый комбинат».

Решение о национализации указанного имущества в ближайшие дни примут депутаты Госсовета.

Ранее сообщалось, что власти Крыма ведут работу по национализации кинотеатра «Сатурн IMAX» в Ялте, который принадлежит бывшему вице-премьеру Украины Арсению Яценюку.

В ноябре Госсовет Крыма принял постановление о включении в собственность республики 130 объектов, принадлежащих украинским гражданам.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram