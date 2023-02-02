Пекин разморозят в феврале

Прерванное три года назад прямое авиасообщение между Петербургом и Пекином возобновится в феврале. Рейсы из Пулково будет выполнять одна из крупнейших авиакомпаний Китая Hainan Airlines. Эксперты считают, что в текущем году город может рассчитывать примерно на 300 тыс. туристов из КНР (20% от уровня 2019 года) с учетом всех возможных вариантов приезда гостей из Китая, а восстановление турпотока следует ожидать не ранее 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет авиакомпании Hainan Airlines в аэропорту Пулково

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Самолет авиакомпании Hainan Airlines в аэропорту Пулково

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Китайская авиакомпания Hainan Airlines с 19 февраля начнет выполнять прямые авиарейсы из Петербурга в Пекин, прерванные в начале 2020 года, сообщила пресс-служба оператора аэропорта Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС).

Самолеты — Airbus A330–300 — в столицу КНР будут летать один раз в неделю, по воскресеньям. Вылет из аэропорта Пекина в 16:25, прибытие в Санкт-Петербург — в 20:15. Вылет из Пулково, согласно расписанию, в 22:05, прилет в столицу Китая — в 10:55. По актуальным правилам, для полетов в КНР пассажирам требуется ПЦР-тест на COVID-19, его необходимо сдать не раньше, чем за 48 часов до отправления воздушного судна.

До возобновления прямого авиасообщения с китайской столицей из Пулково можно было вылететь лишь в Чэнду, рейсы с конца июля прошлого года выполняла авиакомпания Sichuan Airlines раз в неделю.

В Пулково не берутся прогнозировать размеры пассажиропотока между КНР и Петербургом, в городском комитете по туризму также воздержались от оценок туристического трафика. В пресс-службе комитета отметили, что речь пока может идти лишь об индивидуальном туризме. В первой декаде февраля ожидается заседание межведомственной комиссии, на котором может быть принято решение об утверждении действующей процедуры реализации межправительственного соглашения от 29 февраля 2000 года о безвизовых групповых туристических поездках. После принятия решения можно будет формулировать обоснованные прогнозы, отметили в комитете.

Прямое авиасообщение было прервано в марте 2020 года в связи с пандемией COVID-19. В предыдущем, 2019 году, на пункте пропуска в Пулково на въезд и выезд было зарегистрировано более 150 тыс. туристов из КНР, по трафику петербургский аэропорт уступал лишь Шереметьево.

Регулярные прямые рейсы из Петербурга в Пекин Hainan Airlines начала выполнять летом 2007 года, а с зимнего сезона 2009–2010 годов полеты стали круглогодичными. В периоды пикового спроса частота рейсов достигала семи раз в неделю. Перед введением ограничений, в 2018–2019 годах, на долю авиакомпании (с учетом чартерных рейсов) приходилось более 70% общего объема прямого пассажиропотока между китайской столицей и Петербургом.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров напоминает, что в 2019 году в Петербурге побывало около 1,3 млн китайских туристов, из которых 750 тыс. человек — в составе организованных туристических групп. «Это потенциально огромная по масштабам история для Петербурга. Для города очень хороший потенциал с точки зрения возобновления турпотока. Но если говорить про этот год, то неплохим результатом был бы уровень не менее 300 тыс. туристов в течение года. Серьезное восстановление может произойти в 2024 году»,— сказал эксперт.

Вячеслав Калашников