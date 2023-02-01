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Коммерсантъ FM
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США расширили санкции в отношении связанных с Россией физических и юридических лиц

Минфин США ввел санкции против 10 физических и 12 юридических лиц, связанных с Россией. В черный список вошли граждане Сингапура, Латвии, Кипра, Израиля, России и Узбекистана.

Среди фигурирующих в списке физических лиц:

  • Маркс Блатс (Латвия);
  • Серена Би Лин (Сингапур);
  • Игорь Пальниченко (Кипр);
  • Гилад Пифлакс (Израиль);
  • Макс Пифлакс (Узбекистан);
  • Александр Вольфович (Вольфовиц) (Кипр, Израиль);
  • Ариэль Вольфович (Вольфовиц) (Кипр);
  • Станислав Вольфович (Вольфовиц) (Кипр, Израиль);
  • Игорь Зименков (Израиль, Россия);
  • Натан Зименков (Россия).

Среди юридических лиц:

  • Asia Trading & Construction PTE LTD (Сингапур);
  • DES Defense Engineering Solutions LTD (Израиль);
  • Elektrooptika SIA (Латвия);
  • GBD LTD (Кипр);
  • GMI Global Manufacturing & Integration LTD (Кипр);
  • Kliosa LTD (Кипр);
  • Mateas LTD (Кипр);
  • Pitaron LTD (Кипр);
  • Terra-AZ LTD (Кипр);
  • Texel FCG Technology LTD (Израиль);
  • U-Stone LTD EOOD (Болгария);
  • VFC Solutions LTD (Кипр).

Как указано в пресс-релизе американского Минфина, перечисленные выше компании и персоны — это «глобальная сеть» физических и юридических лиц, уклоняющихся от санкций с целью поддержки российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Отчаянные попытки России использовать "марионеток" для обхода санкций США демонстрируют, что санкции значительно усложнили и удорожили российскому ВПК пополнение запасов военной машины Путина»,— приводится в тексте цитата заместителя министра финансов США Уолли Адейемо.

Минфин США считает Игоря Зименкова главой «сети Зименкова» и торговцем оружия из России и Кипра. Некоторые члены его семьи, сообщает министерство, поддерживают находящиеся под санкциями корпорации «Ростех» и «Рособоронэкспорт».

Новость дополняется

Андрей Сапожников

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