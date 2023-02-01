США расширили санкции в отношении связанных с Россией физических и юридических лиц

Минфин США ввел санкции против 10 физических и 12 юридических лиц, связанных с Россией. В черный список вошли граждане Сингапура, Латвии, Кипра, Израиля, России и Узбекистана.
Среди фигурирующих в списке физических лиц:
- Маркс Блатс (Латвия);
- Серена Би Лин (Сингапур);
- Игорь Пальниченко (Кипр);
- Гилад Пифлакс (Израиль);
- Макс Пифлакс (Узбекистан);
- Александр Вольфович (Вольфовиц) (Кипр, Израиль);
- Ариэль Вольфович (Вольфовиц) (Кипр);
- Станислав Вольфович (Вольфовиц) (Кипр, Израиль);
- Игорь Зименков (Израиль, Россия);
- Натан Зименков (Россия).
Среди юридических лиц:
- Asia Trading & Construction PTE LTD (Сингапур);
- DES Defense Engineering Solutions LTD (Израиль);
- Elektrooptika SIA (Латвия);
- GBD LTD (Кипр);
- GMI Global Manufacturing & Integration LTD (Кипр);
- Kliosa LTD (Кипр);
- Mateas LTD (Кипр);
- Pitaron LTD (Кипр);
- Terra-AZ LTD (Кипр);
- Texel FCG Technology LTD (Израиль);
- U-Stone LTD EOOD (Болгария);
- VFC Solutions LTD (Кипр).
Как указано в пресс-релизе американского Минфина, перечисленные выше компании и персоны — это «глобальная сеть» физических и юридических лиц, уклоняющихся от санкций с целью поддержки российского военно-промышленного комплекса (ВПК).
«Отчаянные попытки России использовать "марионеток" для обхода санкций США демонстрируют, что санкции значительно усложнили и удорожили российскому ВПК пополнение запасов военной машины Путина»,— приводится в тексте цитата заместителя министра финансов США Уолли Адейемо.
Минфин США считает Игоря Зименкова главой «сети Зименкова» и торговцем оружия из России и Кипра. Некоторые члены его семьи, сообщает министерство, поддерживают находящиеся под санкциями корпорации «Ростех» и «Рособоронэкспорт».
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