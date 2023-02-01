Экс-мэра Феодосии заземлили

Феодосийский городской суд заключил под стражу на два месяца бывшего мэра Феодосии Андрея Лебедева. Его обвиняют в превышении полномочий. По данным «Ъ», будучи главой города, он продавал муниципальную землю за бесценок, а затем участки перепродавали по завышенной цене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава администрации города Феодосия Андрей Лебедев

Фото: feo.rk.gov.ru Бывший глава администрации города Феодосия Андрей Лебедев

Фото: feo.rk.gov.ru

Андрея Лебедева задержали в понедельник, в тот же день в администрации Феодосии прошли обыски и допросы. Следственные органы пока не дают никаких официальных комментариев.

Господин Лебедев занимал пост главы города с декабря 2021-го по июль 2022 года, когда по совету главы Крыма Сергея Аксенова написал заявление об отставке. Комментируя это событие, губернатор заявил, что руководству города было дано время на устранение всех выявленных системных недостатков, но результаты этой работы оказались неудовлетворительными.

Как сообщил «Ъ» источник в правоохранительной системе Республики Крым, экс-главе Феодосии инкриминируют п «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий с причинением тяжких последствий). Не исключено, что в ближайшее время в его отношении могут завести еще одно уголовное дело по обвинению в организации преступного сообщества либо об участии в нем.

По данным следствия, Андрей Лебедев, будучи главой Феодосии, неоднократно продавал приближенным бизнесменам муниципальную землю у моря по заниженной цене. Затем эту землю перепродавали в разы дороже. Например, один из участков стоимостью 80 млн руб., был продан в пять раз дешевле, а потом перепродан за 300 млн руб.

Помимо этого, бывшего главу города подозревают в предоставлении «своим» подрядчикам контрактов на строительные работы.

В деле, согласно показаниям некоторых сотрудников администрации Феодосии, фигурируют и фамилии бывших высокопоставленных руководителей правоохранительных органов Крыма, по указанию которых якобы совершались незаконные сделки.

Феодосийский городской суд удовлетворил ходатайство обвинения, избрав Андрею Лебедеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 марта 2023 года. По информации «Ъ», господин Лебедев отказывается признавать вину, настаивая на том, что действовал в рамках закона. По его словам, в городе существует определенный порядок, принятый городским советом, который позволяет выкупать земельные участки за 20% от их стоимости при соблюдении ряда требований.

Напомним, в 2018 году в Крыму приговорили бывшего главу администрации Феодосии Дмитрия Щепеткова к восьми годам лишения свободы и выплате 42 млн руб. штрафа за коррупцию. В 2021 году он вышел на свободу по УДО.

Александр Дремлюгин, Симферополь