Экс-мэра Феодосии Лебедева заключили под стражу по обвинению в превышении полномочий

Бывшего мэра Феодосии Андрея Лебедева отправили в СИЗО на два месяца в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий, сообщили «Ъ» в пресс-службе Феодосийского городского суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Лебедев

Фото: feo.rk.gov.ru Андрей Лебедев

Фото: feo.rk.gov.ru

Бывшему главе Феодосии Андрею Лебедеву инкриминируют п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий с причинением тяжких последствий). Суд удовлетворил ходатайство обвинения, избрав экс-чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 марта.

По данным источника «Ъ», в рамках данного разбирательства также была задержана руководитель феодосийского управления капстроя Наталья Лушнева. Следствие подозревает их и еще ряд высокопоставленных чиновников в махинациях с землей.

Андрей Лебедев покинул пост главы администрации Феодосии в июле прошлого года, написав заявление на увольнение по собственному желанию после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Комментируя данное решение, губернатор напомнил, что руководству города было дано время на устранение всех выявленных системных недостатков, но результаты этой работы нельзя признать удовлетворительными.

Александр Дремлюгин, Симферополь