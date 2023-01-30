Экс-мэра Феодосии Лебедева заключили под стражу по обвинению в превышении полномочий

Бывшего мэра Феодосии Андрея Лебедева отправили в СИЗО на два месяца в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий, сообщили «Ъ» в пресс-службе Феодосийского городского суда.
Андрей Лебедев
Фото: feo.rk.gov.ru
Бывшему главе Феодосии Андрею Лебедеву инкриминируют п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий с причинением тяжких последствий). Суд удовлетворил ходатайство обвинения, избрав экс-чиновнику меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 марта.
По данным источника «Ъ», в рамках данного разбирательства также была задержана руководитель феодосийского управления капстроя Наталья Лушнева. Следствие подозревает их и еще ряд высокопоставленных чиновников в махинациях с землей.
Андрей Лебедев покинул пост главы администрации Феодосии в июле прошлого года, написав заявление на увольнение по собственному желанию после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Комментируя данное решение, губернатор напомнил, что руководству города было дано время на устранение всех выявленных системных недостатков, но результаты этой работы нельзя признать удовлетворительными.