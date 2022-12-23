«Сложно представить историю "Единой России" как учебный курс»

Президент Владимир Путин провел Госсовет, темой которого стала молодежная политика. Среди основных решений — поручение разработать отдельный академический курс по истории и основам государственности страны. Цель этой работы, среди прочего, защита молодых людей от недостоверного и сомнительного контента. Тем временем в школы возвращается начальная военная подготовка, а в программу истории добавлен раздел о специальной военной операции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что решения Госсовета будет не просто воплотить в жизнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Владимир Путин по окончании предновогоднего Госсовета на пресс-конференции с кремлевским пулом вынес краткое резюме по основной теме заседания: молодежь у нас хорошая и правильная, патриотичная, и она, безусловно, лучше старших поколений. Хотя, конечно, разные люди есть, находятся и такие, что по-тихому сели в машину и уехали. Кроме того, открывая заседание, президент отметил, что в нынешней непростой геополитической ситуации российская молодежь «попала под шквал информационных атак». В интернете много разного, порой вредного и даже враждебного, и поэтому неоперившихся молодых людей необходимо защитить, дать им опору в виде достоверных знаний. Вывод — ввести отдельный академический курс по истории и основам государственности страны.

Участники Госсовета, в свою очередь, не только поддержали, но и развили мысль — нужно создать новый молодежный национальный проект и разработать большой всеобъемлющий документ под условным названием «Основы молодежной политики в Российской Федерации». Там будет все — и поддержка, и защита, и патриотизм, и даже материальное стимулирование.

Впрочем, остановимся на новом академическом курсе. У нас же вроде история, в том числе и российская, существует как самостоятельная дисциплина. Новый правильный учебник разрабатывается, правда, почему-то очень уж очень неспешно, что-то там, видимо, не стыкуется никак.

Тем не менее, весь год идут разговоры, что истории в школах мало, нужно усиливать ее преподавание, но при этом желательно и школьников не перенапрячь. Сделать это сложно, потому что у детей и так прибавилось уроков: «Разговоры о важном», и новое молодежное движение создается, и, вероятно, многим в него вступать придется. Плюс к этому начальная военная подготовка, а в программу по истории вошел целый блок о специальной военной операции.

И, собственно, главное — что будет из себя представлять новая академическая дисциплина в дополнение ко всем новациям, уже существующему курсу по истории и другим гуманитарным предметам? Что делать, опять вспоминаем СССР, коли нас к этому так активно подталкивают. Какие были тогда обязательные предметы с точки зрения правильного воспитания? В высших учебных заведениях — история КПСС, марксистско-ленинская философия и научный коммунизм. В школе проходили обществоведение как нечто упрощенное, как бы подготовительный курс к программе вуза.

Но тогда была идеология. А сейчас ее как не было, так и нет. И в этом главная проблема. Сложно представить себе, например, историю «Единой России» как отдельный учебный курс, не говоря уже об относительно современных аналогах научного коммунизма, а также философии. Здесь, как говорится, без комментариев.

Рассказывать постоянно о том, какой плохой Запад и его наймиты на Украине? Но это и так происходит повсеместно. Так что непросто будет исполнить молодежный национальный проект, даже несмотря на наличие должного финансирования.

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