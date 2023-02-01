Уроженца Чечни обвиняют в нападении на Дагестан вместе с бандой Басаева

Верховный суд Республики Дагестан рассмотрит уголовное дело уроженца Грозненского района Чечни Александра Пономаренко. Он обвиняется в том, что в составе банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба участвовал в нападении на Дагестан в августе 1999 года. Тогда в ходе боестолкновения было убито 33 военнослужащих, еще 34 получили ранения.

По данным следствия, которое велось ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу, уроженец станицы Петропавловской Грозненского района Чечни Александр Пономаренко в августе 1999 года, «действуя в составе устойчивой вооруженной группы под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, принял активное участие в вооруженном мятеже». За месяц до вторжения он, по данным следствия, добровольно принял ислам и взял мусульманское имя.

7 августа 1999 года более тысячи боевиков, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами, под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба вошли на территорию Дагестана. В Ботлихском районе в этот день были сразу захвачены села Ансалта, Рахата, Шодрода и Годобери. Своей задачей боевики ставили свержение конституционного строя и нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

Банда, в которой, по версии следствия, находился и Александр Пономаренко, совершила нападение на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, «осуществлявших обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Республики Дагестан».

В результате нападения были убиты 33 военнослужащих, еще 34 получили ранения различной степени тяжести.

Следствием Александру Пономаренко предъявлены обвинения в бандитизме (ст. 209 УК РФ), участии в вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ) и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 317 УК РФ).

Дело передано для рассмотрения по существу в Верховный суд Дагестана.

В 2004 году Александр Пономаренко уже привлекался в Чечне к уголовной ответственности за хранение оружия и получил год условного срока. После чего его семья выехала из республики, посчитав уголовное преследование незаконным.

О деле еще одного члена банды Басаева читайте в материале «Ъ» «Басаевцу отмерили срок».

Александра Ларинцева, Пятигорск