Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Таможенной службы Украины и двое его заместителей отправлены в отставку

Глава Таможенной службы Вячеслав Демченко и двое его заместителей — Александр Щуцкий и Руслан Черкасский — были освобождены от должностей по решению правительства. Исполняющим обязанности главы таможни станет Сергей Звягинцев, занимавший пост заместителя уволенного руководителя ведомства.

Об увольнении чиновников в своем Telegram сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Ранее сегодня, 1 февраля, об «анонсированных весенних посадках» рассказал руководитель фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что увольнение ожидает всех украинских чиновников, не соответствующих требованиям государства и общества. В отставку уже были отправлены замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, замгенпрокурора Алексей Симоненко и другие высокопоставленные чиновники.

О кадровых перестановках на Украине — в материале «Ъ» «На зачистке отечества».

Андрей Сапожников

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...