Глава Таможенной службы Украины и двое его заместителей отправлены в отставку

Глава Таможенной службы Вячеслав Демченко и двое его заместителей — Александр Щуцкий и Руслан Черкасский — были освобождены от должностей по решению правительства. Исполняющим обязанности главы таможни станет Сергей Звягинцев, занимавший пост заместителя уволенного руководителя ведомства.

Об увольнении чиновников в своем Telegram сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Ранее сегодня, 1 февраля, об «анонсированных весенних посадках» рассказал руководитель фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что увольнение ожидает всех украинских чиновников, не соответствующих требованиям государства и общества. В отставку уже были отправлены замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, замгенпрокурора Алексей Симоненко и другие высокопоставленные чиновники.

О кадровых перестановках на Украине — в материале «Ъ» «На зачистке отечества».

Андрей Сапожников