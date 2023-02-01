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Зеленский анонсировал новые увольнения после «кадрового затишья»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кадровые перестановки в руководстве страны еще не закончены. По его словам, всех, кто не соответствует требованиям государства и общества, ожидает увольнение.

«Сейчас определенное кадровое затишье. Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах»,— сказал господин Зеленский в вечернем обращении.

Президент Украины также анонсировал реформы, которые «изменят социально-правовую и политическую реальности» и «сделают их более человечными, прозрачными и эффективными».

24 января Владимир Зеленский уволил глав Днепропетровской, Киевской, Сумской, а также подконтрольных частей Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, он назначил заместителем главы президентского офиса экс-главу Киевской областной администрации Алексея Кулебу.

Заместители министра развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также замминистра социальной политики Виталий Музыченко также были отправлены в отставку. Были уволены замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, отвечающий за тыловое обеспечение ВСУ, и замгенпрокурора Алексей Симоненко.

В последний раз Владимир Зеленский проводил «кадровую ревизию» летом 2022 года. Тогда он отстранил генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова из-за многочисленных фактов госизмены среди сотрудников подконтрольных им ведомств.

Анастасия Ларина

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