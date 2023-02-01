Китайской валюте доверяют больше

В Челябинской области растет интерес граждан к банковским вкладам и счетам в юанях. Число открытых в 2022 депозитов в китайской валюте в пять раз превысило показатели 2021 года, отмечают в региональном отделении Сбербанка. Объем сбережений частных клиентов банка в юанях в Челябинской области увеличился в 48 раз и превышал 480 млн руб. Эксперты в числе причин роста интереса к китайской валюте называют снижение из-за санкций популярности доллара и евро и опасения граждан по поводу падения курса рубля.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2022 году южноуральцы открыли в пять раз больше счетов в юанях, чем в 2021-м

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ В 2022 году южноуральцы открыли в пять раз больше счетов в юанях, чем в 2021-м

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

В 2022 году количество открытых жителями Челябинской области счетов и вкладов в юанях в Сбербанке выросло в пять раз по сравнению с 2021-м. Объем сбережений в китайской валюте за год увеличился в 48 раз и превышал 480 млн руб. Об этом сообщают в пресс-службе челябинского отделения кредитного учреждения.

Сегодня в регионе объем сбережений частных клиентов Сбербанка в юанях превышает 420 млн руб. В прошлом году жители Челябинской области открыли в кредитных учреждениях вклады в китайской валюте на сумму порядка 320 млн руб. Сейчас максимальная ставка по вкладу в юанях в Сбербанке составляет 2,59% годовых, минимальная сумма вклада — 10 тыс. юаней (чуть более 104 тыс. руб. по курсу на 1 февраля).

«В 2022 году наши клиенты стали сокращать сбережения в долларах и евро, при этом количество счетов и вкладов в китайской валюте выросло в разы, а объем инвестиций — в десятки раз. Юань стал альтернативой традиционным валютам, и многие инвесторы используют его для диверсификации накоплений»,— отмечает председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Аналитик финансовой группы «Финам» Александр Потавин отмечает, что на фоне обострившихся отношений с рядом зарубежных стран жители России часть сбережений в долларах и евро конвертировали в юани.

«В 2022 году из-за военного конфликта на Украине на Россию были наложены очень жесткие внешние санкции. В результате этого ключевые резервные валюты мира, включая доллар и евро, в РФ были объявлены токсичными. На этом фоне россияне несколько сократили свои вложения в долларах и евро в местных банках. Значительная часть этих валютных накоплений перетекла на счета в зарубежных банках. А часть долларов и евро была конвертирована в китайские юани»,— поясняет Александр Потавин. По его словам, российские банки продолжают активно открывать новые продукты в юанях для физлиц, при этом счета в юанях становятся все более востребованными у бизнеса.

«К началу этой зимы почти 90% российских банков имели корреспондентские счета в китайских юанях, в долларах — только 63%. Поэтому предприниматели активно применяют юань во внешнеторговых операциях. Видя интерес инвесторов к Китаю, Московская биржа уже запустила фьючерсы на китайские индексы, на российском долговом рынке уже торгуются облигации наших эмитентов за юани»,— дополняет аналитик «Финам».

По оценке эксперта, инвестиционный спрос на юани как на средство сбережения сократится. «Ажиотажный спрос на китайскую валюту снижается. Точно так же в свое время был высокий интерес к номинированным в юанях облигациям российских компаний. Однако потом появились замещающие облигации в долларах, но торгуемые за рубли с большими доходностями: 5–7% против в 3–4% в юанях»,— комментирует Александр Потавин.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов связывает увеличение интереса к вкладам и счетам в юанях со стремлением граждан защитить свои сбережения от инфляции и возможного падения стоимости рубля. Он отмечает, что на фоне санкционного давления хранить доллары и евро в России стало более рискованно.

«Сокращение сбережений в долларах и евро произошло по нескольким причинам. Во-первых, санкционные риски — то есть риски заморозки сбережений. Во-вторых, ухудшение условий обслуживания таких депозитов: на фоне рисков заморозки активов по факту во многих банках были введены отрицательные ставки по счетам в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Также повлияли скачки курсов валют»,— объясняет Владимир Чернов. По его мнению, темпы роста числа депозитов в юанях в этом году снизятся из-за появления в банках вкладов в альтернативных валютах. «Так, в конце прошлого года стали появляться депозиты в дирхамах ОАЭ. В ряде банков ожидается появление вкладов в гонконгских долларах»,— считает Владимир Чернов.

Руководитель инвестиционной компании So Invest Анастасия Кузьминова считает рост количества вкладов в юанях вполне закономерным явлением и подчеркивает, что у широкой категории вкладчиков сохраняется интерес к хранению сбережений в валюте.

«За хранение наличных в ячейке придется заплатить владельцу средств, безналичная валюта на вкладе лишена этого недостатка. Вклады в юанях в крупнейших банках сейчас можно разместить на очень выгодных условиях: вклад на 10 тыс. CNY сроком на шесть месяцев можно оформить по ставке 1,8–2% годовых. Привычные в прошлые времена депозиты в долларах и евро принимают практически под ноль процентов, так что разница очень существенная»,— рассуждает Анастасия Кузьминова. По ее словам, выгодной остается и конвертация рублей в юани. «Сегодня разница между биржевым курсом юаня и курсом его продажи в разных банках составляет от 1,8% до 4%, тогда как по доллару эта разница доходит до 8%,— отмечает госпожа Кузьминова.

Рисками инвестиций в юань директор So Invest называет возможное ослабление курса китайской валюты по отношению к доллару.

«Однако для тех, кто покупает валюту в банке, а не на бирже, потери при конвертации рублей в доллары наступят сразу, а потери от ослабления юаня — вопрос вероятности»,— комментирует Анастасия Кузьминова.

Увеличение спроса на хранение сбережений в китайских юанях ряд экспертов отмечают и в целом по стране. По статистике финансового маркетплейса «Сравни» на январь этого года, 16% россиян имеют накопления в валюте, большая часть из которых хранится в долларах и евро. При этом более половины опрошенных сервисом в будущем планируют конвертировать свои сбережения в юани, 8% — в денежные единицы стран СНГ. Перевести накопления в дирхамы ОАЭ и турецкую лиру намерены 4% и 3% респондентов соответственно. Треть опрошенных (33%) не планирует переходить на другие валюты, так как не видит в них альтернативы.

Михаил Бычков