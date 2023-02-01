Студент обучался терактам

Апелляционный военный суд подтвердил законность приговора бывшему студенту из Барнаула Макару Пучкову, осужденному на 16 лет за прохождение обучения для проведения терактов. По данным следствия, молодой человек, разделяющий националистические взгляды, планировал взрывы в местах массового пребывания мусульман и миграционного центра, изучая азы подрывного дела в интернете. В 2021 году студента задержали сотрудники ФСБ, когда тот готовился поджечь автомобиль в Барнауле. Макар Пучков полностью признал вину и просил о смягчении наказания, но получил отказ.

Вступил в законную силу приговор бывшему студенту из Барнаула 22-летнему Макару Пучкову, осужденному на 16 лет лишения свободы за преступления террористической направленности. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю.

Согласно материалам уголовного дела, идеями расового превосходства Макар Пучков проникся еще будучи подростком, изучал труды идеологов национализма, скопировав их в свой ноутбук. В начале 2021 года студент, говорится в деле, стал интересоваться террористическими группировками, способами планирования и проведения терактов, методами маскировки и принципами конспирации. По инструкциям, скачанным из интернета, молодой человек штудировал взрывное дело.

Рецепт «коктейля Молотова» он записал в конспект. Лабораториями по изготовлению взрывчатых веществ стали квартира бабушки и гараж приятеля.

По данным силовиков, объектами для террористических атак, которые наметил студент, могли стать мечеть, миграционный центр, офис фирмы, занимающейся оформлением документов для иностранных граждан, ларек, торгующий специями на территории рынка, и павильон по продаже овощей и фруктов.

В это же самое время, установило следствие, у студента завязалась интернет-переписка с представителем украинской националистической организации.

Для вступления в организацию от сибиряка потребовали сжечь в городе любую машину и предоставить в доказательство фотоснимки. Этим, указывается в деле, студент должен был подтвердить серьезность своих намерений. На выполнение задания ему дали две недели.

Однако в эти планы вмешалась ФСБ. Макара Пучкова задержали. В квартире бабушки студента оперативники изъяли взрывчатое вещество массой более 117 г, детонаторы, химикаты, экстремистскую, по данным следствия, литературу, компьютер и смартфон «с фотоматериалами разведки объектов преступных посягательств, среди которых — места массового пребывания мусульман».

Студенту предъявили обвинение в прохождении обучения для террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 и ст. 223.1 УК РФ). Вину в содеянном он признал в полном объеме, сообщили в УФСБ по Алтайскому краю.

Дело рассматривалось 1-м Восточным окружным военным судом на выездном заседании в Барнауле. Коллегия из трех судей приговорила экс-студента к 16 годам заключения.

Первые три года он будет отбывать в тюрьме, оставшиеся 13 лет — в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, судьи назначили ему один год ограничения свободы после отбытия срока наказания.

Сторона защиты опротестовала приговор, считая его чрезмерно суровым. Апелляционный военный суд оставил жалобу адвоката без удовлетворения, приговор — без изменения.

Константин Воронов, Новосибирск