Marshall представила защищенную колонку Middleton

Компания Marshall представила новую беспроводную колонку — пылевлагозащищенную модель Middleton. Новый аксессуар уже появился в продаже по цене $300.

Выполненная в традиционном для бренда черном корпусе с золотистыми акцентами колонка имеет пару трехдюймовых низкочастотных динамиков на 15 Вт, два высокочастотных динамика-твиттера мощностью 10 Вт и два пассивных излучателя. За объемное пространственное звучание отвечает фирменная технология Marshall True Stereophonic.

Встроенный аккумулятор обеспечивает до 20 часов работы без подзарядки. Marshall Middleton имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP67, так что колонку можно использовать на открытом воздухе.

Максим Вершинин