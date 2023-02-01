Прибыль Райффайзенбанка выросла за год в 4,3 раза и составила €2 млрд

Райффайзенбанк отчитался о доходах за 2022 год. Чистая прибыль в России выросла в 4,3 раза, до €2,058 млрд (в прошлом году — €474 млн). Россия принесла больше половины доходов группы — 54%.

Вся прибыль Raiffeisen Bank International (RBI) после уплаты налогов по итогам прошлого года достигла €3,8 млрд. Чистый процентный доход RBI в России вырос вдвое по сравнению с прошлым годом и составил €1,527 млрд. Операционная прибыль российского Райффайзенбанка за год достигла €3,844 млрд, показав рост в 3,4 раза.

Консолидированная прибыль всего RBI за 2022 год выросла в 2,6 раза, до €3,627 млрд, прибыль на акцию — в 2,7 раза, до €10,76 за бумагу, чистый процентный доход — в полтора раза, до €5,053 млрд.

Еще по итогам второго квартала 2022 года российское подразделение RBI показало лучший квартальный результат с 2011 года — момента, когда стала доступна сопоставимая отчетность. Чистая прибыль Райффайзенбанка во втором квартале прошлого года достигла €534 млн, в третьем квартале — €790 млн, в четвертом — €637 млн. При этом в первом квартале доход банка составил €96 млн.